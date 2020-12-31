Водка подорожала в России

https://static.news.ru/photo/b77637fa-4c4d-11eb-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С наступлением нового года в России стала дороже стоить водка. Минимальная розничная цена за 0,5 литра выросла на 5,7%, до 243 рублей.

Это не самое крупное подорожание спиртного напитка. В январе 2020 года водка стала стоить дороже на 7% — 230 вместо прежних 215 рублей. Впрочем, в абсолютном денежном выражении рост почти такой же.

Изначально Министерство финансов предлагало повысить цены на водку в 2021 году не так значительно — только на 3,5%, до 238 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, передаёт «Интерфакс».

При этом минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2021 года составляет 203 рубля, а минимальная оптовая стоимость — 210 рублей за 0,5 литра.

Но стала дороже не только водка. Повысились также минимальные розничные цены на коньяк (с 433 до 446 рублей за 0,5 литра) и на бренди (с 315 до 324 рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что в госкорпорации «Роскосмос» решили запатентовать знаменитую фразу космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». Это решено сделать, чтобы защитить историческую память от предприимчивых предпринимателей, которые уже успели разместить слово на бутылке водки.