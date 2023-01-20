В России подорожал нелегальный сбор информации о гражданах

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Цены на получение личной информации о россиянах выросли в 2022 году на 22% по сравнению с годом ранее, пишет «Коммерсант». Наибольший рост показали соответствующие услуги у операторов связи — на 60%.

Теперь за месячный объем детализации звонков и СМС с абонентов просят до 27 тысяч рублей. Эксперты издания связывают это с тем, что компании стали больше внимания уделять утечке персональных данных клиентов. В то же время на цену влияет растущий спрос.

В то же время стоимость банковского «пробива» почти не изменилась и составила в среднем 25,4 тысячи рублей за одну выписку по счету. Не изменилась и цена незаконно полученных данных из госсистем.

Ранее персональные данные клиентов сети «ВкусВилл» оказались в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.