В России подготовят предложения по программе утилизации старых авто

Предложения по возможности возобновления в России государственной поддержки программы утилизации старых автомобилей подготовят в Минопромторге. После этого о них доложат президенту. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе глав государства.

Данную инициативу президент Владимир Путин обсудил в ходе встречи главы государства с членами «Деловой России». Возобновление программы также поддержал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. По его словам, для перезапуска следует подобрать верный момент, учитывая ситацию на рынке, в том чисел в связи с дефицитом полупроводников. Путин пооручил Белоусову дать поручение по проработке вопроса Минпромторгу.

Минпромторг России подготовит соответствующие предложения для обсуждения на площадке правительства и последующего доклада президенту, — ответили в ведомстве.

Ранее в РФ действовала программа утилизации старых автомобилей. Она позволяла сдать автомобль старше 10 лет в утиль и получить сертификат на сумму от 50 до 350 тысяч рублей на скидку для покупки новой машины. Господдержка данной программы была прекращена в 2019 году.

Рнее стало известно, что власти не будут субсидировать продажи электромобилей. На развитие электротранспортной отрасли до 2024 года выделят почти 50 млрд рублей, но эти деньги пойдут на софинансирование строительства зарядных станций и производств машин и батарей, а не на поощрение потребителей, следует из рабочей версии федерального проекта развития электротранспорта.