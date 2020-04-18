В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 132 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/6fd6fa0c-814f-11ea-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение коронавирусом в настоящее время в России находятся 132,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии под наблюдением находились около 544 тыс. россиян.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 17.04.2020 досмотрено 5 150 541 человек, за этот период выявлено 562 человека с признаками инфекционных болезней, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что для клинически здоровых лиц, не имеющих возможности самоизолироваться, в российских регионах было развёрнуто 239 обсерваторов на 21 717 мест, в них уже разместили 4860 человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России число случаев летального исхода у пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией достигло 313. За последние 24 часа в стране скончались 40 человек, диагноз подтверждён у 4785 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 79 регионах. В общей сложности в России заболели 36 793 гражданина. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3 057. В течение последних суток из российских больниц выписали 467 пациентов.