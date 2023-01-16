В России почти полностью прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО «Известия»: доля компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО упала почти до 0%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО в России упал почти до нулевого значения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России и Союза страховщиков. Причиной стал дефицит деталей и увеличение сроков ремонта автомобилей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) изданию рассказали, что на фоне дефицита деталей и увеличения срока поставки запчастей ремонт автомобилей по ОСАГО практически полностью прекратился. В первые месяцы 2022 года доля такого рода компенсаций составляла 9–11%, а к концу года упала почти до 0%. В союзе отметили, что решить данную проблему можно с помощью параллельного импорта и увеличения максимального срока ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также употребления б/у запчастей.

При этом Банк России предложение не поддержал. Там пояснили, что увеличение сроков ремонта лишит клиента возможности на долгое время пользоваться автомобилем, а разрешение на подержанные детали приведет к снижению уровня безопасности на дорогах.

Автоэксперт Максим Ракитин также заявил, что использование подержанных деталей при ремонте автомобиля по ОСАГО может создать опасность для их владельцев. Специалист отметил, что подержанные детали нельзя использовать, если от них зависит безопасность авто. По его словам, установка ранее использованных подвесок, блоков ABS, тормозных систем и подушек безопасности может стать «лотереей» для водителей и создать для них дополнительные риски.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года правительство России узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения и последующей установки на другие суда, включая находящиеся в производстве. Также разрешено устанавливать неоригинальные импортные запчасти на находящиеся в эксплуатации у российских перевозчиков иностранные самолеты.