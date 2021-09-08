В России могут увеличить некоторые налоги

Министерство сельского хозяйства России предложило повысить налог за пользование водными биоресурсами. Об этом пишет «Российская газета».
Предлагается существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы: на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тысячи рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тысячи рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тысячи рублей за тонну.
Налог на ловлю палтуса
Авторы законопроекта не предлагают повышать ставки налога при ловле некоторых видов рыбы, таких как горбуша и сельдь, а также креветок. Их добыча связана с высокими затратами и тяжёлыми условиями промысла.
Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения. В реестр
Ожидается, что реестр позволит обеспечить «оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельскохозяйственного назначения», а также о их пригодности для профильных целей. Его создание не потребует дополнительных средств из бюджета.