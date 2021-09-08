В России могут увеличить некоторые налоги

Министерство сельского хозяйства России предложило повысить налог за пользование водными биоресурсами. Об этом пишет «Российская газета».

Предлагается существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы: на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тысячи рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тысячи рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тысячи рублей за тонну.

Налог на ловлю палтуса предлагается повысить с 3,5 до 12,6 тысячи рублей за тонну, на нерку — с 20 до 30 тысяч рублей. При вылове камчатского краба потребуется заплатить 80 тысяч рублей за тонну вместо предыдущих 35 тысяч.

Авторы законопроекта не предлагают повышать ставки налога при ловле некоторых видов рыбы, таких как горбуша и сельдь, а также креветок. Их добыча связана с высокими затратами и тяжёлыми условиями промысла.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения. В реестр будут вноситься данные государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. Ведением реестра будет заниматься Минсельхоз через систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Порядок ведения реестра и получения данных будет установлен правительством, доступ к реестру будет бесплатным.

Ожидается, что реестр позволит обеспечить «оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельскохозяйственного назначения», а также о их пригодности для профильных целей. Его создание не потребует дополнительных средств из бюджета.