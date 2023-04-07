В России планируют ограничить продажу вейпов Проект об ужесточении правил оборота вейпов внесен в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесен законопроект об ограничении продажи вейпов. Документ размещен в базе нижней палаты парламента. Он, в частности, налагает запрет на реализацию устройств на ярмарках, выставках и при помощи автоматов.

Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами <...> и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов, — говорится в пояснительной записке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Закон подразумевает запрет на рекламу и размещение на полках магазинов. Мера коснется не только никотиносодержащих, но и всей линейки аналогичных устройств.

В свою очередь депутат Султан Хамзаев заявил, что Совет Госдумы принял решение о подготовке законопроекта, полностью запрещающего реализацию электронных сигарет в России. Добро на разработку документа в том числе дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее выступавший с поддержкой инициативы.

При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал полный запрет вейпов неэффективной мерой. По его мнению, подходить к решению этой проблемы необходимо комплексно и планомерно.