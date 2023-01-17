В России перестали работать приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

В России перестали работать мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, Infiniti, Kia, Nissan, передает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». При этом приложения китайских производителей Mу Chery, Exeed AR работают в обычном режиме.

Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления о предстоящем отключении, — заявили в дилерском центре.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году сильнее всего подорожали автомобили китайских производителей Chery и Geely. Меньше всего изменилась стоимость российской Lada. Так, средняя стоимость отечественного внедорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 млн рублей, что на 10,9% больше, чем в январе. Также среди наименее подорожавших оказались Lada Granta — 829,2 тысячи рублей по итогам года, подорожание составило 11,1%, и также китайская FAW Bestune T77 — 2,2 млн, рост стоимости составил 14,9% за 12 месяцев.

Автоэксперт Владимир Моженков заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года за счет усиления активности отечественных производителей, развития в стране китайских дилерских сетей, а также поставок иномарок по параллельному импорту.