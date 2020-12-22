В России парламентариев будут лишать мандата за иностранное гражданство

https://static.news.ru/photo/70585ed4-444b-11eb-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что российских сенаторов и депутатов Госдумы будут лишать мандатов в случае выявления у них второго гражданства или вида на жительство в другой стране.

Согласно действующим нормативам, наличие счетов в иностранных банках или официальное получение второго гражданства являются достаточными основаниями для досрочного прекращения полномочий членов верхней или нижней палат российского парламента, пишет ТАСС.

Новый закон предполагает, что при выявлении у парламентариев несоответствий требованиям, предъявляемым кандидатам на пост депутата Госдумы или сенатора, их полномочия будут досрочно прекращены.

Также документ вводит еще одно основание для прекращения парламентского мандата. Разжаловать депутата или сенатора смогут за то, что он не прожил минимальный срок в том или ином субъекте РФ, который представляет.

Тем, кто занимает пост парламентария, запретят приостанавливать службу в правоохранительных органах и вооружённых силах. Теперь для получения мандата придётся официально уходить в отставку со службы. Также из закона о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы исключат положение, гарантировавшее парламентариям возможность вернуться на предыдущее место работы по истечении мандата.

Ранее NEWS.ru писал, что муниципальный депутат в Санкт-Петербурге Светлана Уткина лишилась мандата из-за неверных сведений в декларации за 2019 год.