В России озвучили позицию по передаче Эквадором военной техники Вашингтону ФСВТС назвала недопустимой передачу Эквадором российской военной техники США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия не допускает передачу Эквадором российской военной техники третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. В ведомстве подчеркнули, что это следует из соглашения о военном сотрудничестве, заключенного между правительствами обеих стран.

Передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ФСВТС отметили, что Эквадор в случае передачи военной техники российского производства США нарушит свои международные обязательства. Там предупредили, что это решение чревато ухудшением двусторонних отношений.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее заявил, что в ближайшее время планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Он уточнил, что обмен планируется провести до конца января.

Посол РФ в республике Владимир Спринчан после этого рассказал, что проверяет данные о планах Эквадора передать США российскую военную технику. Он добавил, что эквадорские власти уведомлены о том, что подобные действия Москва расценивает как недружественные.