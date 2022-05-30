В России ожидают массового закрытия общепита к концу года РИА Новости: эксперты ждут массового закрытия общепита в России к концу 2022 года

Фото Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

В России с начала 2022 года фиксируется рост числа открываемых новых кафе и ресторанов. При этом велика вероятность того, что к концу года точки общепита в большом количестве начнут закрываться. Такое мнение РИА Новости высказали аналитики экосистемы продуктов для бизнеса «Контур». Они пришли к выводу, что бум общепита оказался связан с тем, что владельцы адаптировались к условиям пандемии, однако нынешняя реальность и западные ограничения могут сыграть свою роль в дальнейшей судьбу отечественной отрасли.

Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке, — рассказал аналитик данных компании Владимир Савельев.

Он отметил, что с начала года и по май фиксировался рост количества организаций в отрасли. Рынок успел адаптироваться к ковидным ограничениям, оправиться и выйти на допандемийный уровень.

Количество открытий предприятий превосходит количество закрытий, можно сказать, что владельцы не спешат сворачивать бизнес, а выжидают, наблюдают за дальнейшим развитием событий, — объяснил Савельев.

По его словам, подобный эффект наблюдался во время первого коронавирусного локдауна, но в тот раз число ликвидаций все-таки преобладало над числом регистраций.

В свою очередь руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса компании Михаил Добровольский отметил, что число предприятий в среднем росло на 1%, что нельзя считать существенным. По его словам, к концу 2022 года перевес в одну или другую сторону окажется более заметен.

Ранее владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов заявил, что цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ. По его словам, «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается».