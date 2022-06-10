В России ожидается дефицит отечественных вин Глава «Абрау-Дюрсо» Титов спрогнозировал дефицит российских вин в Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новый год в России в ситуации повышенного спроса может возникнуть дефицит отечественных вин. Об этом сообщил ТАСС президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. По его словам, повышенный спрос наблюдается уже сейчас, его можно объяснить дефицитом иностранной продукции и ростом цен.

Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на российское вино в целом, а не только на игристое. Это объясняется дефицитом зарубежных вин на полках магазинов, а также повышением их стоимости, снижение которого пока не происходит. Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, — сказал Титов.

Он также добавил, что вино из урожая текущего года потребителю станет доступно только в следующем году, в силу технологических особенностей производства продукции.

Ранее руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что по причине санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов может пропасть до 60% иностранного вина. Отечественные производители смогут восполнить лишь часть этого объёма.

Также сообщалось, что что Китай, Индия и Турция с мая начали поставлять в Россию вино. По мнению кандидата экономических наук Александра Данилова, после введения санкций РФ действительно стоит перестраховаться. Он дал прогноз, что дефицита зарубежного алкоголя в России не будет, и отметил, что связи страны никогда не ограничивались Евросоюзом или США.