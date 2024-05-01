В России отреагировали на планы Украины создать ЧВК Генерал Липовой: Украине не хватит мужиков для создания ЧВК

Фото: МО Украины

Украине может не хватить желающих вступить в частные военные компании, которые планируется легализовать в стране, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он объяснил это огромными потерями среди украинских вооруженных сил, а также бегством мужчин призывного возраста за границу.

Киеву может не хватить желающих вступить в ЧВК из-за огромных потерь ВСУ, из-за бегства мужчин призывного возраста с Украины, поэтому мечты Киева о ЧВК останутся только на бумаге, — заявил Липовой.

Он предположил, что Украина может планировать создать ЧВК по американскому образцу, когда наемники «орудуют в интересах своих стран», а власти официально не впутываются в эти дела. Липовой также не исключил, что компании будут курировать не в Киеве, а в Вашингтоне.

Вряд ли Зеленскому позволят отправлять боевиков по всему миру, включая Африку и Ближний Восток. Плюс, скорее всего, ЧВК могут создать для найма западных отставных военных для участия в боевых действиях на стороне Киева против РФ, — заключил генерал-майор.

Ранее на сайте Верховной рады Украины появился проект, согласно которому в стране могут легализовать частные военные компании. В нем говорится, что деятельность ЧВК предусмотрена исключительно за границей.