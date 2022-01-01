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В России отменили скидку на оплату пошлин через «Госуслуги»

С 1 января 2023 года в России отменена скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги». Данный аспект учтен в формировании доходной части бюджета страны на текущий год. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее гражданам, оплачивающим государственные пошлины через портал «Госуслуг», автоматически предоставлялась скидка в размере 30%. При этом она действовала только для физических лиц и могла быть осуществлена при безналичной оплате.

В начале октября 2022 года Министерство финансов РФ сообщило об отмене скидки с начала 2023 года. В ведомстве уточнили, что изначально скидка планировалась исключительно в качестве временной меры.

Предложение о продлении скидки не поступало, в связи с чем доходная часть проекта бюджета РФ на 2023-2025 годы была сверстана уже с учетом ее отмены, добавили в министерстве.

Ранее юрист Андрей Шарков рассказал о том, что с 1 января 2023 года начнут действовать новые пошлины для водителей. Кроме того, возрастет стоимость некоторых старых пошлин. В частности, в новом году автомобилистам придется платить 1000 рублей для разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства (ТС). Допуск машины к перевозке опасных грузов обойдется в 1500 рублей, а его продление — в 1000 рублей.