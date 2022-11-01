В России отменили обязательную дактилоскопию беженцев

Фото: Sergey Chernov/Russian Look/Global Look Press

МВД своим приказом отменило обязательный сбор отпечатков пальцев у прибывших в Россию беженцев и лиц, которые получили временное убежище на территории страны. Новый приказ вносит изменения в предыдущий приказ от 27 декабря 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, — говорится в приказе.

Документ вступил в силу с момента опубликования.

Представители силовых структур сообщили, что с февраля на территорию России с Украины и из Донбасса прибыло 4,6 миллиона беженцев, им оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности уже выплачено более 10,5 миллиарда рублей.

Ранее МИД России сообщил, что граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ после 1 января 2023 года без виз, хотя Украина прекращает действие соглашения о безвизовых поездках. Как аргументирует ведомство, прекращение контактов между гражданами двух стран затронет прежде всего рядовых украинцев, включая беженцев, и нанесет ущерб поддержанию родственных связей.