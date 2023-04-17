В России отменили концерты групп «ГРОТ» и «Наив»

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Лидер и вокалист группы «Наив» Александр Чача Иванов

Участники рэп-коллектива «ГРОТ» сообщили в официальном Telegram-канале группы о том, что их концерт в ряде городов был отменен. Вместе с тем музыканты из рок-группы «Наив» заявили, что их выступление переносится на весну 2024 года, конкретная дата нового выступления пока неизвестна.

Музыканты из «ГРОТа» рассказали, что приехали в Краснодар и уже находятся в концертном зале, однако за час до начала саундчека им поступил звонок от директора клуба и стало известно об отмене их концерта. Музыканты пояснили, что с оставшимися городами — Ростовом-на-Дону и Воронежем — аналогичная ситуация.

Группа «Наив» в свою очередь опубликовала в соцсетях сообщение, что приобретенные билеты на их концерт не аннулируются и будут действительны для следующего выступления, даты которого неизвестны.

Ранее во время концерта группы «Наив» в Москве солист Александр Чача Иванов вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева». Таким образом артист поддержал семейство Москалевых, где отца и дочь разлучили после того, как родителя отправили под домашний арест из-за уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Девочка на уроке ИЗО нарисовала флаги России и Украины, сопроводив их антивоенными надписями, из-за чего школьная администрация обратилась в полицию.

28 марта отца-одиночку Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях, дискредитирующие армию России. В ночь перед приговором мужчина смог сбежать из-под домашнего ареста, но позже он был задержан. Для Марии Москалевой ищут замещающую семью. Мать девочки не стала забирать школьницу под свою опеку.