В России открылся новый центр помощи беженцам с Украины

Новый центр помощи беженцам с Украины открылся в России: полезную информацию можно получить на интернет-платформе «Слово народа» и в колл-центре по номеру 8800-100-42-63 (звонок бесплатный на территории России). Операторы принимают обращения от людей, прибывших в Россию из соседнего государства, территории ДНР и ЛНР и нуждающихся в поддержке. Об этом NEWS.ru рассказал один из основателей центра, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко (руководил ведомством с 2011 по 2014 год).

Бывший министр внутренних дел Украины объяснил, что принял решение о создании центра помощи беженцам после того, как недавно лично помог 17 жителям Харькова, спасающимся от террора украинских националистов, перебраться в Россию.

По словам Виталия Захарченко, радикалы и представители нацбатов распространили тактику размещения военной техники рядом с жилыми домами, применявшуюся на Донбасе, по всей территории Украины. В частности, в Харькове и его окрестностях сейчас действуют группы так называемых блуждающих миномётов, которые производят миномётный огонь от жилых домов, вызывая ответ на себя, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ в разрушениях и жертвах среди мирных жителей.

Как мне объяснили обратившиеся ко мне беженцы, очередная такая группа блуждающих миномётов с системой залпового огня встала в частном жилом секторе в районе Салтовка в Харькове. Они начали вкапывать миномёт в землю и ставить укрепление. После чего из частного дома вышел местный житель — пожилой мужчина. Он попытался обратиться к боевикам с призывом отъехать от жилого массива. В ответ его пригрозили расстрелять на месте, — рассказал NEWS.ru экс-глава МВД Украины.

Виталий Захарченко Личный архив Виталия Захарченко

Виталий Захарченко узнал о ситуации от своего бывшего подчиненного — сотрудника МВД Украины, сына того самого жителя Харькова, который выступил против размещения миномёта в частном секторе. Экс-глава МВД Украины пояснил, что после получения угроз пенсионер вместе с домочадцами — дочерью, зятем и девятимесячным внуком, забрав документы и минимум личных вещей, покинул дом и ушёл «буквально в никуда». Проезжавшая мимо женщина, уже потерявшая близких в результате действий националистов, увидела семью и предложила подвести до российского КПП.

По данным Захарченко, беженцы подверглись обстрелу со стороны ВСУ, но остались живы и сумели въехать в Белгородскую область. На автозаправках и стоянках они познакомились с водителями и пассажирами других машин, которые также смогли покинуть Украину, в итоге образовалась колонна из 15 автомобилей с беженцами.

Удалось установить телефонную связь с отцом моего бывшего сотрудника. Мои люди помогли добраться до Москвы, предоставили (всей группе беженцев. — NEWS.ru) возможность проживания. Сейчас помогаем им всем с оформлением необходимых документов, получением финансовой поддержки и с трудоустройством тех, кому возраст и состояние здоровья позволяет работать, — рассказал Виталий Захарченко.

В связи с постоянно растущим числом беженцев экс-глава МВД Украины принял решение о создании объединённого партнёрства между основанным им благотворительным Фондом «Юго-Восток» и общественной организацией Центр содействия социальным инициативам «Твой час», действующей по всей России и насчитывающей в своём составе около 70 тысяч добровольцев.

Виталий Захарченко подчеркнул, что у созданного им Фонда «Юго-Восток» имеется опыт оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2014 году, а также штат опытных юристов, а у Центра «Твой Час» — огромный опыт волонтёрской деятельности. Первым совместным проектом двух организаций стали интернет-платформа «Слово народа» и колл-центр, который уже принимает звонки от нуждающихся в помощи украинских беженцев. Виталий Захарченко призвал всех неравнодушных людей присоединяться к данной инициативе.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения Службы безопасности проводят массовые проверки среди местных жителей с целью выявления тех, кто хочет эвакуироваться в Россию. По его словам, как только российская сторона огласила статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание «круглосуточно выявлять все звонки», «проводить задержания и аресты, обыски и допросы». Теперь ВС РФ призывают жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы, отметил военный.

Между тем кабмин РФ утвердил постановление о распределении по регионам России граждан, вынужденно покинувших Украину, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Наибольшее число беженцев примут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.