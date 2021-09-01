В России определён формат учёбы школ и вузов в новом году

В 2021 году первого сентября российские школьники соберутся на традиционные линейки, после чего сядут за парты в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. В вузах также предполагается проведение очных праздничных мероприятий и дальнейший переход на смешанный формат обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

Год назад День знаний в РФ прошёл в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, в Москве на традиционные линейки вышли только младшие школьники. Для прочих учащихся провели классные часы.

В нынешнем году, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, школы страны готовы начать учебный год очно и принять все 17 миллионов учеников. Министр выразил надежду, что праздники по случаю Дня знаний смогут провести по всей стране в привычном — очном — формате.

При этом Роспотребнадзор оубликовал требования по проведению школьных линеек. В частности, в ведомстве призхывают организовывать мероприятие по классам или параллелям на открытом воздухе. При этом родители должны надеть защитные маски.

По словам Кравцова, в новом учебном году тотальной дистанционки для школьников не планируется. Решение о переводе на удалённый формат обучения будут принимать в каждом конкретном регионе.

Вузы также начнут новый учебный год очно, при необходимости будет использоваться эпизодический онлайн-формат. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ призвали обеспечить обучение школьников в очном формате.