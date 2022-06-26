В России определились с оружием для самообороны МВД России утвердило характеристики допустимого для самообороны оружия

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Министерство внутренних дел России утвердило характеристики допустимого для самообороны оружия, пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Согласно документу, огнестрельное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы, а также обладать возможностью вести стрельбу очередью. Отмечается, что в целях самообороны россиянам разрешено использовать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, а также баллончики и электрошокеры.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями, — сказано в приказе ведомства.

В публикации сказано, что оружие должно образовывать на стреляных гильзах следы, позволяющие идентифицировать его.

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