Российское правительство ввело временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ.
Согласно документу, опубликованному на
Как писал News.ru, ранее группа учёных-медиков сообщила, что загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека сопоставимо с вредом от курения, а в ряде случаев даже превосходит его. По их данным, содержащиеся в атмосфере загрязнённые вещества способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких, а также целого ряда болезней, связанных с органами дыхания, обострению диабета, проявлению ожирения, развитию мужского бесплодия и многих других болезней.