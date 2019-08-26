https://static.news.ru/photo/ae10f714-c895-11e9-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское правительство ввело временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, указ будет действовать с 7 сентября по 31 декабря текущего года.

Как писал News.ru, ранее группа учёных-медиков сообщила, что загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека сопоставимо с вредом от курения, а в ряде случаев даже превосходит его. По их данным, содержащиеся в атмосфере загрязнённые вещества способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких, а также целого ряда болезней, связанных с органами дыхания, обострению диабета, проявлению ожирения, развитию мужского бесплодия и многих других болезней.