В России ограничат параллельный импорт ноутбуков двух известных марок Минпромторг ограничит импорт ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

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Минпромторг исключит ноутбуки и серверы фирм Hewlett Packart (HP) и Fujitsu из списка товаров, допущенных к параллельному импорту, сообщает «Коммерсант». Решение пролоббировано российскими производителями продукции того же типа.

Издание уточняет, что документ в данный момент проходит межведомственное согласование, так что неизвестно, когда опубликуют приказ и какова дата его вступления в силу. Из списка исключены именно ноутбуки и серверы — оставшаяся продукция двух вышеуказанных фирм остается разрешенной.

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу пересмотреть список разрешенных к параллельному импорту товаров. Он настоял на исключении из него некоторой продукции, аналоги которой производятся на территории РФ. Уже тогда ожидалось, что одной из фирм, попавших в это указание, станет HP, а также ноутбуки американской компании Dell.

По мнению ряда экспертов, власти продолжат ограничение импорта ноутбуков, дойдя впоследствии и до продукции других компаний. Произойдет это по мере наращивания производства российских компаний.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что регистрация товарных знаков в России компанией Kia не означает возвращения автомобилей этой фирмы на отечественный рынок. Он подчеркнул, что регистрация бренда, помимо прочего, осуществляется для защиты от использования сторонними людьми.