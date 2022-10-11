В России оценили риски дефицита психотропных лекарств ЦРПТ: психотропных лекарств в России хватит более чем на полгода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запасов психотропных препаратов и медицинских наркотических средств в России хватит более чем на 7,5 месяца. Об этом сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак». По словам специалистов, ситуация с поставками стабильна, рисков дефицита препаратов не наблюдается.

Рисков, связанных с дефицитом таких препаратов, в России не наблюдается: сформированы значительные запасы, а производство и импорт не прекращаются. При сохранении текущего спроса имеющегося стока хватит более чем на 7,5 месяцев, — говорится в сообщении ЦРПТ.

При этом розничные продажи таких лекарств в штуках за 9 месяцев текущего года сократились на 8% и составили 286 млн упаковок. Эксперты Центра пояснили, что подобные препараты назначаются курсами на несколько недель, а одна упаковка рассчитана примерно на неделю приема.

По информации ЦРПТ, в январе — сентябре россияне потратили на психотропные препараты 21,4 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что количество денежных средств, потраченных на антидепрессанты в аптеках России в период с 19 по 25 сентября 2022 года, выросло в 2,2 раза сравнительно с таким же периодом в 2021 году — до 213,8 млн рублей, а в натуральном выражении — до 289,2 тысячи упаковок. Также выросли продажи снотворных и успокоительных препаратов, с 19 по 25 сентября в 2022 году — на 41% в денежном выражении.