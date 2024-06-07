В России оценили высказывания Байдена об ударах по Кремлю Политолог Мухин: заявления Байдена об ударах по Москве можно сравнить с бредом

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден озвучивает «совершенно бредовые вещи», когда говорит о возможности ударов по Кремлю и Москве при помощи американского оружия, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он также напомнил, что заявления главы страны часто имеют разнонаправленный характер.

О каких еще ударах по Кремлю может идти речь? Заявления президента Байдена сложно комментировать, потому что они все разнонаправленные. В США боятся всего и везде, стараются выпустить заявление как бы на всякий случай. А президент просто читает с листка все, что ему пишут, — добавил Мухин.

Политолог также усомнился в адекватности Байдена. Он напомнил, что в случае реализации ударов по столице страны в силу сразу вступит «план по полному уничтожению США».

Байден ранее выступил с заявлением, что Вашингтон разрешает Киеву бить «по Москве или Кремлю». Он добавлял, что США позволяют Украине использовать свое оружие по целям вблизи границы и не дальше 200 миль (порядка 320 километров) вглубь территории России.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ранее слова американского лидера, заявил, что ему жаль президента США. Он отметил, что иногда не понимает, как возникают мысли в голове Байдена.