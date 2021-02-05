В России оценили сроки гипотетического разгрома Польши в случае войны

https://static.news.ru/photo/4106c97e-6870-11eb-a221-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков рассказал, сколько бы, по его мнению, продлился гипотетический военный конфликт между РФ и Польшей.

Российские Вооружённые силы, оснащённые современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли, — приводит слова Сивкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что такие вооружения, как системы залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, которые сейчас поставляются в армию Польши, значительно уступают российским аналогам — комплексам «Искандер» и зенитным системам С-400, а американские истребители F-35, которые также состоят на вооружении у поляков, — слишком дорогие.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе учений «Зима-20» польские вооружённые силы, которые смоделировали вооружённый конфликт со «страной-агрессором с востока», не смогли выполнить поставленную задачу по обороне страны в течение 22 суток и подпустили условного противника к столице уже на четвёртый день.