В России обвинили Запад в готовности пожертвовать Украиной Военный аналитик Михайлов: США и Европа гонят Украину в контрнаступление ради пропаганды

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Военный аналитик Александр Михайлов рассказал URA.RU, что США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Эксперт уточнил, что западной пропаганды не хватает, так как люди перестали верить своим правительствам. Он добавил, что Киев не спешит с наступлением, так как в украинском руководстве понимают, что это будет «убийство своей группировки».

Одной пропаганды уже не хватает, потому что люди уже не верят. <...> Вся эта политическая и пропагандистская машина Запада сейчас работает на то, чтобы подтолкнуть Украину пойти в бой большим наступлением, — сказал Михайлов.

По его словам, у украинских военных нет ресурсов, чтобы начать контрнаступление.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рассекреченные данные Пентагона никак не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского Генштаба по контрнаступлению. По его словам, утекшие в Сеть данные «не имеют оперативного значения».