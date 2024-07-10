Дипломат обратил внимание на смятение Европы из-за успехов России в СВО Дипломат Гаврилов: Европа дрогнула на фоне успехов России в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил России в зоне проведения специальной операции на Украине заставили Европу «дрогнуть», заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, европейские высокопоставленные представители задумались, как им жить дальше, передает РИА Новости.

Последнее развитие событий «в поле» говорит о том, что Старая Европа дрогнула и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия — по А. М. Горчакову — начнет «сосредотачиваться», — заявил Гаврилов.

Дипломат задался вопросом, стоит ли ждать появления возможности для нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он отметил, что Россия имеет достаточно экспертного потенциала и готова к работе.

Ранее Гаврилов заявил, что Запад использует Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в качестве инструмента информационной войны против России. По его мнению, в связи с этим мероприятие стало неинтересным для профессионального обсуждения вопросов безопасности в Европе.