В России обесценили попытки Запада навредить экономике ценами на нефть Политолог Журавлев обесценил попытки Запада навредить России ценами на нефть

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что российский бюджет не ощутит значительных трудностей, если Запад введет лимит цен на нефть из России. Эксперт отметил, что Европа в большей степени пострадает от этого решения, которое приведёт к нарушению Брюсселя своих же санкций. По его словам, Запад не выживет без поставок российской нефти, пишет РИА Новости.

Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго. Европа сама начнет нарушать свои же ограничения в отношении России, — рассказал Журавлев.

Специалист пояснил, что новую нефть взять фактически можно только из Африки, а на континенте в настоящее время большие проблемы, так как отсутствует финансирование, а новые месторождения не открываются.

Немецкая оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) ранее раскритиковала предложение Свободной демократической партии (СвДП) демонтировать «Северный поток 2». Политики назвали идею «режимом самоуничтожения», который противоречит интересам граждан Германии. Оппозиция также напомнила про позицию некоторых депутатов СвДП, которые выступали ранее за запуск «Северного потока — 2». Лидер АдГ Тино Крупалла добавил, что оппозиция выступает за запуск «Северного потока — 2» вместо дополнительных сборов за потребление газа.