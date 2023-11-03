В России не стали признавать ХАМАС террористами Генпрокуратура России отказалась признавать ХАМАС террористической организацией

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что Генеральная прокуратура России не стала признавать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. По данным канала, ведомство объяснило решение тем, что в отношении участников движения в РФ не заведено ни одного уголовного дела.

Кроме того, пишет Mash, против ХАМАС в России не было вынесено ни одного обвинительного судебного приговора. По этим причинам признавать палестинскую группировку террористической было бы неверно, уточнил канал.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией на территории РФ. Правозащитник уточнил, что в СМИ появилось множество доказательств убийств мирных жителей Израиля со стороны бойцов ХАМАС.

На момент обращения Мельников утверждал, что всего бойцы ХАМАС убили 900 мирных граждан, включая нескольких россиян, а также взяли в заложники большое количество людей, в том числе несовершеннолетних. По его мнению, этой информации достаточно для включения палестинского движения в список террористических организаций. В связи с этим он попросил главу ведомства Игоря Краснова поручить сотрудникам Генпрокуратуры подготовить иск в Верховный суд России.