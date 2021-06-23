В России не обсуждается выдача электронных виз для «вакцинного туризма»

Россия пока не обсуждает вопрос выдачи электронных виз для «вакцинного туризма». Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Евгений Иванов.

Ранее, во время выступления на ПМЭФ, президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в РФ для иностранцев. По мнению главы государства, наша страна может предоставить иностранным гражданам возможность приехать и сделать себе прививку.

По словам Евгения Иванова, в настоящее время электронные визы в этой связи не обсуждаются, поскольку нет решения оперативного штаба.

Электронная виза — она общего плана (и деловая, и туристическая, и для других целей), её невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться. Когда будет принято решение оперштабом о том, что будет возобновлена выдача электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий, и её нельзя ввести для какой-то одной категории, — сказал Иванов.

По его словам, сейчас оперативный штаб работает над предоставлением возможности привиться тем иностранцам, которые уже находятся на территории страны. Также в Россию разрешён въезд граждан ряда стран, с которыми ранее было возобновлено авиасообщение.

Также Иванов подчеркнул, что первостепенное значение имеет предоставить возможность вакцинироваться самим россиянам.

Но оперштаб работает над тем, чтобы предусмотреть возможности и для других, как это будет происходить, — сказал он.

Иванов отметил, что на сегодняшний день в Россию разрешён въезд любых категорий граждан из стран, с которыми открыто авиасообщение — это около 40 государств. Их граждане могут получить любую визу, приехать и во время нахождения в стране сделать прививку.

Главное — алгоритм, — резюмировал Евгений Иванов.

Накануне стало известно о то, что рекордное число москвичей записалось на прививку от COVID-19.