Политолог назвал возможных кандидатов в президенты России Политолог Минченко: кандидатами в президенты могут стать Зюганов и Слуцкий

Фото: Николай Филяков/РИА Новости

Участвовать в президентских выборах в 2024 году, помимо Владимира Путина, могут председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, предположил в беседе с «Радио 1» политолог Евгений Минченко. По его словам, несмотря на то, что официальной информации о кандидатах в лидеры страны пока нет, рассматриваться, скорее всего, будут «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.

ЛДПР сейчас ведут себя активно, от них пойдет Слуцкий. Коммунисты находятся в стадии торга, потому что наиболее комфортный вариант — это возрастной Геннадий Андреевич Зюганов, но есть мнение, что они рассматривают до 15 фамилий, — отметил эксперт.

При этом наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог назвал нынешнего руководителя Хакасии Валентина Коновалова и саратовского бывшего депутата Николая Бондаренко. Партия «Новые люди» может выдвинуть своего лидера Алексея Нечаева или Владислава Даванкова, полагает Минченко.

Выборы президента России назначены на март 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Ранее Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента. Это произошло в Кремле после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России 8 декабря.