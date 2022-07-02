Назван способ остановить поставки оружия НАТО на Украину Военный эксперт Рожин: остановить поставки оружия НАТО ВСУ можно ударами по железным дорогам и мостам

Фото: AFLO/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Снизить эффект от накачивания украинских войск вооружением НАТО можно, нанося удары по железным дорогам, мостам и иным коммуникациям, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом, по его словам, пока трудно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США ракет дальнего действия Киеву, пишет «Украина.ру».

Остается просто ждать, когда отреагируют. Много есть угроз, но эти угрозы пока не претворены в конкретные шаги. Поэтому можно только предполагать, как собираются отреагировать на такие поставки, — сказал Рожин.

Он добавил, что часть иностранного оружия уже уничтожена российскими войсками.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Тодд Брессил заявил, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Киеву будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности на сумму $820 млн.