В России назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

Самые ощутимые последствия изменения климата в России ожидают Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области. Поэтому данным регионам в первую очередь необходимы программы адаптации экономики. Об этом РИА Новости рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

По словам Романовской, если оценивать , где изменения климата уже приводят к драматическим последствиям, то можно отметить центральные и южные регионы европейской части России. На первом месте в плане климатических рисков находится Крым. Там наблюдается рост температуры, количества и интенсивности осадков, числа опасных явлений и засух.

Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее следуют Курская и Воронежская области, — сказала Романовская.

В следующую группу, где также велики негативные последствия изменения климата, но пока проявляются более умеренно, попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Адыгея, Москва и Севастополь.

По мнению Романовской, при формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году необходимо разработать комплексные меры по адаптации населения и экономики для субъектов РФ, перечисленных выше.