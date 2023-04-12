В России назвали основные цели ВСУ перед наступлением Военэксперт Прохватилов: ВСУ хотят разрушить инфраструктуру России перед наступлением

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Военный аналитик Владимир Прохватилов рассказал URA.RU, что Украина пытается нарушить транспортную инфраструктуру России перед своим готовящимся наступлением. Он отметил, что бомбардировки гражданских объектов «носят психологический характер». Он подчеркнул, что удары по аэропортам происходят, так как это более уязвимые цели. Он уточнил, что одного удара по взлетно-посадочной полосе будет достаточно, чтобы заблокировать взлеты самолетов.

Достаточно шарахнуть снарядом или ракетой по ней, и все — самолеты уже не смогут взлетать. Так же и с авианосцами: достаточно слегка нарушить их взлетную полосу — и они небоеспособны. Это эффективное средство — бомбардировки аэродромов. Нарушает коммуникации противника, чем украинская сторона и занимается, — сказал Владимир Прохватилов.

Он призвал усилить воздушную оборону этих объектов с помощью дополнительных систем ПВО.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.