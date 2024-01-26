В России назвали «хамством» рассекречивание разговора Клинтона и Ельцина Экс-глава протокола Ельцина возмутился рассекречиванием разговора с Клинтоном

Фото: Чумичев Александр/ТАСС

Борис Ельцин и Билл Клинтон в Хельсинки, 1997 год

Архив национальной безопасности США повел себя «по-хамски», рассекретив содержание разговора между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, заявил бывший глава протокола первого российского президента Владимир Шевченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, сам он никогда не слышал, чтобы Ельцин предлагал странам НАТО включить Россию в состав Альянса.

Глупость собачья от этих товарищей [из США]. Я не помню, не слышал [разговоров о вступлении России в НАТО]. Не могу понять вообще, что они сейчас делают. Они просто обнаглели, охамели, — заявил Шевченко.

Глава протокола Ельцина также подчеркнул, что рассекречивание содержания разговора с Клинтоном стало результатом политики двойных стандартов, которую проводит правительство США. Если раньше в Вашингтоне «красиво улыбались» России, то сейчас США сменили курс, подытожил он.

В рассекреченных документах говорится, что бывший президент России Борис Ельцин заявил своему американскому коллеге о желании Москвы вступить в НАТО. При этом он подчеркнул, что Россия должна вступить в Альянс первой, если руководство НАТО решит расширить его. Отмечается, что разговор между лидерами двух стран состоялся в Ново-Огарево 14 января 1994 года.