В России нашли самый древний алмаз на Земле Сибирские ученые обнаружили в Якутии древнейший алмаз на Земле возрастом около 3,6 млрд лет

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Самая ранняя генерация алмаза: первая находка алмазного включения в кимберлитовом оливине

Российские ученые нашли в Якутии самый древний алмаз на Земле, возраст которого оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет, сообщило издание «Наука в Сибири». Научный руководитель Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Похиленко рассказал, что находку обнаружили в породах кимберлитовой трубки Удачная, одного из самых крупных алмазных месторождений в России. Размер алмаза, захваченного растущим кристаллом оливина из тугоплавких пород, формирующих литосферную мантию, составляет всего около 0,3 мм.

Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день. Возраст <...> оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400 градусов Цельсия и давлениях более 5,5 гектопаскаля. Это соответствует глубинам около 180 км, — рассказал Похиленко.

Ученый подчеркнул, что уникальная находка подтвердила ранее умозрительные предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы и периоде появления в них самых первых алмазов на Земле. И кристалл из Удачной, по крайней мере, древнейший среди всех, которые когда-либо приходилось держать в руках человеку, отметил академик.

Ранее российский ученый Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли за последние годы анормально выросла. По его словам, это может объяснять одна из гипотез, связанная с изменением момента инерции ядра. Пальчиков отметил, что к 2028 году, возможно, придется вычесть одну секунду, чтобы компенсировать эффект ускорения планеты.