В России нашли место для приземления космонавтов по возвращении с Луны

https://static.news.ru/photo/cbc10b3e-743d-11e9-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Место посадки российского перспективного пилотируемого корабля «Орёл» после полётов к Луне выбрала госкорпорация «Роскосмос». Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Из данных публикации следует, что для посадки лунного корабля определён так называемый «район номер восемь «Оренбург», который расположен в 64 километрах к юго-востоку от одноимённого города. В тексте также приводятся координаты места, которое находится в Беляевском районе. В радиусе восьми километров от этой точки отсутствуют любые населённые пункты.

В этом районе будет приземляться корабль «Орёл» после возвращения с Луны и околоземной орбиты. На месте предполагается построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата.

По предварительным расчётам, «Орёл» начнёт полёты к Луне в 2028–2030 годах. При этом на околоземную орбиту без экипажа он будет направлен уже в 2023 году, а с экипажем — в 2025 году.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» в 2021 году начнёт изучать вопрос изменения человеческого организма на уровне генной инженерии и клеточных технологий, чтобы он мог летать в дальний космос.