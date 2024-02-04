В России насчитали шесть вымерших и заснувших языков Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков

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Некоторые граждане России владеют языками, которые лингвисты признают вымершими, следует из последней Всероссийской переписи населения. Среди них алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. Еще один язык классифицируется как заснувший. Речь идет об орочском, передает РБК.

К исчезнувшим языкам относят те, на которых больше никто не говорит. При этом некоторые граждане России называют перечисленные языки своими родными из-за соответствующей национальности.

Заснувшими считают языки, носители которых знают отдельные слова или песни. Люди не дают им стать исчезнувшими, изучая их во взрослом возрасте. Так, например, орочским языком владеют 43 человека, однако последний активный носитель умер в 2008 году.

Среди исчезнувших языков наименее распространенным считается сиреникский, которым владеют два человека. По последним данным, всего в России вымерли или заснули 15 языков.

Ранее сообщалось, что после переписи населения в России нашли зоны вымирания граждан. Речь идет о районах Дальнего Востока, «кустах» на стыке Карелии и Архангельской области, а также на границе Костромской и Кировской областей.