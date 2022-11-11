В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты сотрудникам Роструд начнет проверку предприятий в случае невыплат зарплат сотрудникам в течение месяца

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Федеральная служба по тружу и занятости (Роструд) начнет организацию проверок предприятий в случае, если там в течение одного месяца будет наблюдаться полная или частичная невыплата заработной платы сотрудникам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Решение о проверке будет принимать руководство ведомства на федеральном или региональном уровне.

В документе говорится, что проверки будут проводиться «в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца».

Руководитель Роструда Михаил Иванков ранее сообщил, что ведомство намерено проводить проверки предприятий, если не менее 10% его сотрудников направят обращения о массовом нарушении трудовых прав, если количество обращений не превысит 10%, остается возможность урегулирования ситуации без штрафов и проверок. По мнению Иванкова, такое решение позволит обеспечить стопроцентную защиту прав работников и даст возможность минимизировать нагрузку на работодателей.

Ранее сообщалось, что жители российской столицы независимо от профессии хотели бы ежемесячно зарабатывать в среднем от 170 тысяч рублей. При этом самую высокую «зарплату мечты» заявили представители маркетинга и рекламы, а самые скромные — у работников на производстве и в агропромышленном комплексе.

Также сервис по поиску работы SuperJob привел результаты опроса, согласно которому для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам — 205 тысяч рублей, а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей.