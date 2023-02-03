В России начнут по-новому ловить браконьеров Инспекторы охотнадзора смогут применять физическую силу и гражданское оружие против браконьеров

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный охотничий контроль начнет работать в условиях постоянного рейда, следует из закона, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. Это означает, что с 3 февраля егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории.

Отмечается, что раньше рейды были плановыми и задача была — ловить браконьеров. Сейчас акцент сместили в сторону профилактики. Кроме того, поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.

Ранее в Иркутске суд приговорил уроженца Сирии с российским гражданством к восьми годам лишения свободы за организацию группы по незаконной ловле соколов, внесенных в Красную книгу. Птиц планировалось продавать арабским шейхам. Его подельники проведут в колониях общего режима от пяти до пяти с половиной лет. Организатор группы ранее был судим за аналогичные преступления на территории Бурятии и получил условный срок под подписку о невыезде.

В Минэкологии Новосибирской области ранее перечислили главных жертв браконьеров. Как рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии по региону Алексей Севастьянов, браконьеры предпочитают вести охоту на лосей и косуль. По его словам, в 2022 году охотники незаконно убили более 40 косуль, свыше 10 лосей и несколько краснокнижных животных.