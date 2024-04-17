В России начнется серийное производство медицинских роботов Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов для ВС РФ

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил как можно скорее начать серийное производство перспективных медицинских роботов для армии страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что один из таких аппаратов будет отправлен для апробации в группировку войск в зоне специальной операции в ближайшие дни. Шойгу также отметил востребованность медицинских роботов для решения боевых задач.

Глава российского военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения специальной военной операции, и поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство, — говорится в публикации.

Шойгу посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот». Там он осмотрел более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. По словам министра, новые медицинские роботы должны стоить как можно меньше.

Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края, — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу опробовал новый легкий бронеавтомобиль, предназначенный для спецподразделений российской армии. Он лично проехал в нем на месте водителя.