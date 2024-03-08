В России началось производство самой тяжелой планирующей бомбы Bild: производство самой тяжелой планирующей бомбы ФАБ-1500-М54 началось в РФ

Фото: Минобороны РФ

Массовое производство самой тяжелой планирующей бомбы — полуторатонной ФАБ-1500-М54 — началось в России, передает Bild. При ее детонации, по информации журналистов, огненный шар достигает высоты в 20 этажей.

Вес ФАБ-1500-М54 составляет 1550 кг, доля взрывчатого вещества равна 675 кг, говорится в статье. Бомба является улучшенной версией советской КАБ-1500. Снаряд активно используется в зоне спецоперации, подчеркнули в издании.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что основной целью для российских авиабомб ФАБ-1500 могут стать заглубленные объекты Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные сооружения такие снаряды поражают весьма эффективно. ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции могут применяться для поражения площадных наземных целей, констатировал он.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что планирующая бомба имеет несколько преимуществ перед своими аналогами. Например, взрывчатое вещество «Кинжала» составляет примерно 500 килограммов, в то время как ФАБ-1500 в три раза мощнее, уточнил он. Кроме того, использование модернизированной планирующей бомбы на истребителях-бомбардировщиках Су-34 позволяет не подвергать экипаж опасности, заключил Дандыкин.