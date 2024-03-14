В России началось голосование на президентских выборах Голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первые избирательные участки для голосования на президентских выборах стали доступны для жителей Камчатки и Чукотки, передает пресс-служба Центральной избирательной комиссии России. В церемонии открытия приняла участие председатель ЦИК Элла Памфилова.

Трансляции процесса голосования с разных избирательных участков уже начали работать в Центризбиркоме. Губернатор Камчатского края первым из глав российских регионов отдал свой голос на выборах президента РФ в электронном формате.

Выборы главы государства в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий президент страны самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель фракции КПРФ Николай Харитонов.

Ранее прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности в случае участия в несогласованных массовых мероприятиях 17 марта на участках, где будет проходить голосование на выборах российского лидера. В ведомстве также отметили, что в Сети были выявлены сообщения с призывом устроить незаконные акции с целью срыва избирательного процесса.