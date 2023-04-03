В России начались военные учения с бомбометами и пусками ракет Балтийский флот сообщил о начале авиационных учений с бомбометами и ракетами под Калининградом

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Вооруженные силы России приступили к проведению боевых авиационных учений на востоке Калининградской области, рассказали в пресс-службе Балтийского флота. Сообщается, что в ходе маневров военнослужащие применяют бомбометы и боевые ракеты. Из авиации задействованы военные самолеты Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-24 и Ан-26.

Экипажи многоцелевых всепогодных истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, штурмовиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26 разыгрывают тактические эпизоды задач по <...> огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки, — сообщили представители Балтийского флота.

Учения будут проходить как в дневное, так и в ночное время. Всего запланировано около 50 вылетов.

Ранее Вооруженные силы Абхазии совестно с ВС России провели на территории республики совместные учения, направленные на обеспечение безопасности страны. Учения проходили в период с 20 по 24 марта на нескольких полигонах, а также на незнакомых для войск участках местности, они носили оборонительный характер. В учениях участвовали и резервные формирования. Они отрабатывали приемы и способы действий войск при выполнении задач обеспечения военной безопасности Абхазии в дневное и ночное время.