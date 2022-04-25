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Россия

В России начали выпускать новейшую систему ПВО «Прометей»

Концерн «Алмаз-Антей» заявил о запуске системы С-500 «Прометей» в серийное производство
11:52, 25 апреля 2022
В России начали выпускать новейшую систему ПВО «Прометей» Фото: vitaly kuzmin/commons.wikimedia.org
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Новейшая система ПВО ПРО С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков, сообщает РИА Новости. По его словам, комплекс разработан с использованием последних достижений науки и техники. Его боевые возможности существенно превосходят ранее созданные зенитно-ракетные системы.

С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определённые государственным оборонным заказом, — сказал Новиков.

С-500 «Прометей» — новое поколение зенитно-ракетных систем «земля — воздух». Она является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения С-500 — порядка 600 километров.

20 апреля с космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

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