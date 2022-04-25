В России начали выпускать новейшую систему ПВО «Прометей»

Фото: vitaly kuzmin/commons.wikimedia.org

В 2021 году российский рынок обеспечил себя отечественным картофелем более чем на 90%, а другими овощами — на 87%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в сообщении указано, что Кабмин расширил субсидирование аграрного сектора в регионах: с 2023 года на поддержку смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, а также личных подсобных хозяйств, внедряющие агротехнологии как в теплицах, так и на открытом грунте.

Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам, — приводит Telegram-канал заявление главы правительства РФ....