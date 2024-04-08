В России начали производить порох из древесной целлюлозы Ростех начал производить порох из древесной целлюлозы

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Ростех начал производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. По его словам, в будущем доля нового сырья в производстве пороха достигнет 60–70%.

Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет, — отметил он.

Ранее Оздоев сообщал, что в России в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. По его словам, первая опытная машина уже была произведена. Новая перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы, добавил он.

До этого глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что серийное производство самолетов МС-21 может стартовать в 2025–2026 годах. Он пояснил, что начать выпуск этой модели воздушных судов до конца 2024 года не удастся. По его словам, самолет все еще проходит испытания. Чемезов подчеркнул, что безопасность стоит на первом месте. Ожидалось, что первые шесть самолетов МС-21 поставят российским авиакомпаниям в 2024 году.