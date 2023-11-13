В России начали подготовку к производству первых истребителей Checkmate

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, также известных как Су-75, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию Ростех. Зарубежная премьера однодвигательного самолета состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.

На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов, — рассказали в Ростехе.

После презентации Checkmate в госкорпорации организовали сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. Стоимость проекта была скорректирована, как и некоторые технические решения. Тем самым удалось значительно повысить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного истребителя. Также снижены технические риски при его создании, отметили в Ростехе. Ключевыми особенностями Checkmate называются малозаметность и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

Ранее сообщалось, что в июле Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволяет снизить радиолокационную заметность.