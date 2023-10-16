В России начали действовать новые правила въезда для украинцев Украинцам ограничили въезд в Россию через два пропускных пункта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 16 октября украинцы могут попасть на территорию России из третьих стран через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт «Шереметьево», сообщило РИА Новости. Новые правила руководство страны утвердило 6 октября, теперь они вступили в силу.

Принятый порядок касается граждан Украины старше 14 лет, а также жителей младше указанного возраста, если они едут в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Если украинец младше 14 лет прибыл в Россию самостоятельно или в сопровождении россиянина, на него эти правила не распространяются. В указе правительства уточнили, что «эта временная мера направлена на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях».

Ранее президент России Владимир Путин разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября 2023 года. В указе говорится, что граждане Украины могут перемещаться между государствами при наличии внутреннего паспорта. Позднее сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил в беседе с NEWS.ru, что украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту с истекшим сроком действия в том числе, поскольку лишены возможности его обновить.