В России начал работать официальный сайт программы «Время героев»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России начал работу официальный сайт программы «Время героев». Глава государства Владимир Путин в четверг, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции.

По словам главы государства, эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и проекты «Школы губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Участниками смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности, пояснил Путин. По его словам, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества в ходе боевых действий.

Российский лидер добавил, что учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации главы государства, министерств и ведомств, а также главы регионов и крупнейших компаний.

Ранее Владимир Путин также заявил, что участники СВО смогут получать льготную ипотеку со ставкой 2%. Такую возможность предоставят военным в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке и в Донбассе. Вместе с этим глава государства поручил предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов или регионов, где строится мало жилья.