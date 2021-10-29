В России начал действовать режим нерабочих дней

По всей России с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней. Причиной тому стала сложная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ, устанавливающий нерабочие дни на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты ранее подписал президент Владимир Путин. Главы регионов имеют право устанавливать дополнительные рабочие дни и продлить их после 7 ноября — также с сохранением за работниками зарплаты. В Москве и Московской области нерабочие дни были введены с 28 октября.

Согласно рекомендации министерства просвещения, российские школы на период нерабочих дней отправляются на каникулы, а вузам на это время разрешено перевести стужентов на дистанционное обучение. Колледжи также могут отправиться на каникулы, если сохранят полноту образовательного процесса и скорректируют дальнейший учебный план.

С предложением о введении нерабочих дней в связи со сложной эпидемиологической ситуацией выступила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Она также призвала россиян в период нерабочих дней воздержаться от поездок и обратила внимание на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения страны.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что период нерабочих дней поможет сбить волну коронавируса в стране.