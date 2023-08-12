В России произошел массовый сбой в работе Google

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Пользователи из России массово жалуются на сбой в работе поисковой системы Google, о чем свидетельствуют данные мониторингового портала Downradar. Так, к 19:00 мск сервис зафиксировал более 500 жалоб.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, причем 57% пользователей пожаловались на общий сбой системы, 35% сообщают о проблемах в работе сайта, 5% заявили о сложностях при попытке войти в систему. В самой компании ситуацию не комментировали.

Ранее также сообщалось о проблемах с работой протоколов VPN на территории России. Сбои наблюдались при попытках воспользоваться сервисами через мобильный интернет от МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайла» и других операторов связи.

Сбой коснулся протоколов OpenVPN и WireGuard. Разработчики Terona VPN предположили, что причиной стала волна блокировок Роскомнадзора.

Компания Google также попадала в поле зрения регулятора. Причиной тому стало размещенное на видеохостинге YouTube видео об однополых семьях и жизни ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге. Административное дело рассматривалось мировым судом Таганского района Москвы. За отказ удалить материалы компанию обязали выплатить штраф в размере 4 млн рублей.